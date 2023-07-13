Генсек ООН направил Путину предложения по зерновой сделке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину «с конкретными предложениями» с целью продления черноморской зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках пресс-конференции в Брюсселе Гутерриш подтвердил, что направил Путину письмо с конкретными предложениями. Генсек ООН выразил надежду на то, что предложения будут оценены позитивно.

До этого руководитель пресс-службы Министерства обороны Турции Зеки Актюрк заявил, что ведомство продолжает контакты с Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций (ООН) и Украиной по вопросу продления зерновой сделки.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-либо новых предложениях по зерновой сделке, отмеченных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Лаврова, судя по всему, Эрдоган имел ввиду давние договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о готовности совместно работать над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.