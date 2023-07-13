Путин заявил о технологической блокаде со стороны третьих стран

Российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» заявил, что правящие элиты некоторых государств устроили России технологическую блокаду. Его слова приводит РИА Новости.

«Посчитал важным рассказать о том, как мы строим нашу работу на государственном уровне <...> в условиях фактической блокады, объявленной России правящими элитами некоторых стран», — сказал глава государства.

Однако, по мнению Путина, Российская Федерация не станет сдаваться и продолжит идти вперед своим путем.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».