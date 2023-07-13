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Путин назвал зависимость от иностранных технологических платформ угрозой безопасности

Путин: Запад пытался подсадить РФ на свои технологии, чтобы ослабить безопасность страны

Президент России Владимир Путин во время выступления на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» заявил, что зависимость РФ от иностранных технологических платформ, к которой стремились некоторые страны, несет угрозу нацбезопасности РФ, передает ТАСС.

Президент назвал очевидным то, что зависимость в сфере использования больших данных несет серьезные угрозы для национальной безопасности, а иногда и утрату суверенитета. Он подчеркнул, что необходимо «думать над этим и смотреть в будущее».

«Будем говорить прямо: именно к этому стремились некоторые страны, когда любыми путями пытались в буквальном смысле подсадить нашу страну на зарубежные технологические платформы и стандарты. И надо признать — не без успеха», — сказал Путин.

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит в Москве с 9 по 14 июля и открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития России.

Ранее сообщалось, что Путин посетит экспозицию форума и побеседует с молодыми учеными.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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