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Получивших ВНЖ за границей россиян предложили обязать докладывать об этом

МИД педложил обязать получивших ВНЖ за границей россиян докладывать об этом

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации захотели обязать получивших гражданство или вид на жительство (ВНЖ) за границей россиян докладывать об этом. Документ опубликован на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

В тексте проекта подчеркивается, что россияне должны будут известить российские власти о том, что получили ВНЖ через посольства или консульства. Предполагается, что это необходимо будет сделать в течение 60 дней с момента их приобретения.

До этого социологи назвали Таджикистан наиболее дружелюбной для релокантов из России страной СНГ.

Согласно данным специалистов Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компании «ОнИн», среди девяти стран, в которых проводились опросы, именно в Таджикистане более 66% считают необходимым помогать переехавшим из России с культурной адаптацией, изучением языка и подбором легальной работы.

Также в Таджикистане наиболее высоко — 55% — число тех, кто приветствует переезд из России в страну высококлассных специалистов, что рождает рост спроса на услуги и новые рабочие места для местного населения.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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