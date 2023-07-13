В представительстве РФ при ЕС заявили о слиянии союза с НАТО

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов рассказал РИА Новости, что в настоящее время идет слияние Евросоюза с военным блоком НАТО на условиях альянса.

По его словам, сейчас Евросоюз перестал говорить о своей автономии.

«Никто здесь уже не говорит о необходимости достижения собственной стратегической автономии. Поэтому, да, в сфере обеспечения безопасности Евросоюза как организации можно говорить о переходе от его взаимодействия с НАТО к слиянию с альянсом», — поделился дипломат.

Логвинов подчеркнул, что слияние идет на условиях Североатлантического альянса.

До этого Логвинов говорил, что при неудаче наступления украинской армии ЕС может отправить своих солдат на Украину.

По словам дипломата, смыслом украинского кризиса для Запада является ослабление России чужими руками. Он также подчеркнул, что не приходится говорить о каком-либо восстановлении отношений между Россией и ЕС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.