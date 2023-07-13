ЕС снимет ограничения на импорт из Японии

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял решение снять все остающиеся ограничения на поставки продуктов питания из Японии, веденные ранее из-за аварии на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, подобное решение было принято после получения научных подтверждений, а также результатов оценки Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ).

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал южнокорейскому президенту Юн Сок Елю, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» будет немедленно остановлен при обнаружении каких-то проблем.

Ранее в МИД Японии заявили, что при очищении воды с АЭС «Фукусима-1», используется технология ALPS (продвинутая система обработки жидкости), что гарантирует, что содержание радиоактивных частиц в ней будет соответствовать нормам безопасности.

Накануне официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предложил японцам, которые считают воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» безопасной, самим начать ее пить.

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