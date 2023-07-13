Польша и Южная Корея договорились вместе восстанавливать Украину

Власти Польши и Южной Кореи согласовали совместное участие в процессе восстановления Украины, передает ТАСС. По информации агентства, стороны подписали соответствующий меморандум на фоне встречи президентов двух стран Анджея Дуды и Юн Сок Ёля.

Как отметил глава Южной Кореи, договор будет фундаментом для работы Сеула и Варшавы в этом направлении. По его словам, сотрудничество двух государств станет оптимальным для восстановления Украины.

«Мы согласились, что Южная Корея и Польша могут стать оптимальными партнерами при восстановлении Украины», — пояснил Юн Сок Ёль.

В то же время Дуда добавил, что Сеул и Варшава нарастили взаимодействие, в том числе в военной сфере. Президент Польши подчеркнул, что Южная Корея поставила стране боевые самолеты, гаубицы и танки.

«Этих продуктов все больше, и будут дополнительные, новые [заказы и поставки]», — заключил Дуда.

Ранее в Польше допустили, что обещания Запада помочь восстановить Украину принесут только разочарования.