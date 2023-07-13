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Президент Конго приедет на саммит в Санкт-Петербург

Президент ДР Конго Чисекеди возглавит делегацию на саммите Россия — Африка в Петербурге

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Richard Drew/AP

Президент Демократической республики Конго Феликс Антуан Чисекеди возглавит делегацию страны на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«Президент лично», — сказал источник, отвечая на вопрос, кто приедет на саммит.

Второй саммит и Экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Накануне посольство ЮАР в Москве заявило, что президент Сирил Рамафоса возглавит делегацию своей страны на саммите Россия — Африка. Глава государства принял приглашение российского коллеги Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сейчас ведется активная подготовка к саммиту. По его словам, в Кремле ожидают «весьма представительные мероприятия». Он добавил, что Путин посетит этот форум.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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