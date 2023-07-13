В Литве рассказали, чего ждать от НАТО после приема Швеции

Североатлантическому альянсу предстоит пересмотр ряда своих планов после вступления Швеции в блок, считает советник президента Литвы по вопросам безопасности Кестутис Будрис, передает ТАСС. По его словам, это касается военного планирования НАТО, которое получило обновление в рамках саммита организации в Вильнюсе, который прошел с 11 по 12 июля.

«Придется вернуться на этап планирования, чтобы учесть изменившуюся ситуацию <…> Придется внести определенные коррективы [после присоединения Швеции к альянсу]», — отметил Будрис.

Он также добавил, что в результате расширения НАТО изменится его территориальная структура, что стоит учитывать в планах, связанных с обороной альянса. При этом он не уточнил, затронут ли изменения тактические планы блока, согласование которых основывается на принятых на саммите альянса документах и ожидается лишь к концу 2023 года.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары, не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрия, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее сообщалось, что НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией.