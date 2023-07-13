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Байден обещал Эрдогану помощь от МВФ в обмен на прием Швеции в НАТО

Журналист Херш: Байден пообещал Эрдогану $11-13 млрд за ратификацию членства Швеции в НАТО

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Olivier Matthys/AP

Американский президент Джо Байден пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от Международного валютного фонда в размере $11-13 млрд в обмен на принятие Швеции в НАТО. Об этом журналист Сеймур Херш написал в блоге на платформе Substack.

«Байден обещал, что МВФ предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере $11-13 млрд», — уточнил публицист.

По его словам, Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис.

Турция согласилась снять запрет на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция в свою очередь дала слово Турции не поддерживать организации, которые Анкара признала террористическими.

На встрече в Вильнюсе Байден обратился с предложением к Эрдогану создать прямой канал связи, чтобы обсуждать «стремительно меняющиеся события».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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