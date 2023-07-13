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Госдума ввела дополнительные штрафы для иноагентов

ГД ввела новые штрафы для иноагентов, проигнорировавших предписание Минюста

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Depositphotos

Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, устанавливающий штрафы для иноагентов, которые проигнорировали предписание Министерства юстиции о нарушении соответствующего закона. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

По информации законодательного органа, для физлиц штрафная санкция составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, Госдума Российской Федерации приняла также во втором и третьем чтении законопроект об усилении контроля исполнения законодательства РФ об иноагентах. Новые нормы позволяют проводить внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами и нарушающих при этом законодательство РФ об иностранных агентах.

До этого певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) подала жалобу на решение суда, который отказался снимать с нее статус иностранного агента.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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