Госдума ввела дополнительные штрафы для иноагентов

Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, устанавливающий штрафы для иноагентов, которые проигнорировали предписание Министерства юстиции о нарушении соответствующего закона. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

По информации законодательного органа, для физлиц штрафная санкция составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, Госдума Российской Федерации приняла также во втором и третьем чтении законопроект об усилении контроля исполнения законодательства РФ об иноагентах. Новые нормы позволяют проводить внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами и нарушающих при этом законодательство РФ об иностранных агентах.

До этого певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) подала жалобу на решение суда, который отказался снимать с нее статус иностранного агента.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.