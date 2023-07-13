В США обвинили Байдена во вреде своей стране за счет помощи Украине

Губернатор Флориды, кандидат в президенты США Рон ДеСантис заявил, что, будучи главой государства не стал бы идти на шаги, которые способствуют обострению конфликта на Украине, передает The Hill. По его словам, это касается решения Белого дома об отправке Киеву кассетных боеприпасов.

«Я думаю, что это может привести к эскалации. В принципе, то, о чем я говорил с самого начала — никакого оружия, которое может привести к атакам внутри России или эскалации конфликта. Мы не можем принимать в этом непосредственное участие <…> Я не хочу делать ничего, что может привести к эскалации этого конфликта. Я считаю, что сейчас есть пустой чек (по военной помощи Украине). Нет четкой цели для победы. И это все затягивается и затягивается», — отметил Десантис на «Шоу Хоуи Карра».

Отвечая на прямой вопрос о том, стал бы он отправлять Украине кассетные бомбы, кандидат в президенты США сказал, что не пошел бы на такой шаг. Десантис подчеркнул, что в целом отправка оружия на Украину может нанести вред самим США, поскольку она снижает запасы государства и уменьшает его возможности для реакции на другие вызовы.

«Что, если что-то случится в Индо-Тихоокеанском регионе? Что, мы просто не имеем возможности ответить? Так что в мире есть множество вещей, которыми мы должны быть обеспокоены, и я думаю, что [действующий президент США Джо] Байден игнорирует множество других угроз», — заключил губернатор Флориды.

Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организациях, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.