В Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв (партия «Родина») считает, что НАТО выставляет Украине условия, суть которых неясна даже ее президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Лидеры стран НАТО накануне по итогам саммита утвердили пакет многолетней поддержки Украины. Как рассказал генеральный секретарь Альянса Ценс Столтенберг, пакет состоит из плана многолетней поддержки для достижения совместимости государства с организацией, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.

«Это уже даже не смешно: Украина получила план и отмену плана – можно, в принципе, отмечать это событие на Майдане Незалежности. Другое дело, что дальше обещаний и на этот раз ничего не продвинулось», — высказал мнение Журавлёв.

По его слова, Украине необходимо выполнить условия, однако даже Зеленскому не понятно, какие именно. Парламентария считает, что «всем ясно», что после окончания вооруженного конфликта «никакой Украины уже не будет», и принимать в НАТО будет попросту некого.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.