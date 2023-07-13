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Депутат украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» отказалась от мандата

На Украине депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Плачкова отказалась от мандата

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Стрингер/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова сложила с себя мандат.

Гончаренко указал, что в Раде уже год рассматривается инициированный им проект постановления об исключении из состава парламента всех депутатов от «Оппозиционной платформы».

В начале июля украинского политик, глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой прокомментировал отчет ООН о злоупотреблениях украинских властей в отношении граждан Украины.

До этого стало известно, что Медведчука лишили звания академика Национальной академии правовых наук. Решение принято на общем собрании академии.

В марте 2022 года украинские власти остановили деятельность нескольких партий в стране, в том числе ОПЗЖ. В сентябре 2022-го Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу о запрете деятельности этой партии, окончательно запретив таким образом ее работу в стране.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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