В Пентагоне рассказали, когда Украина вступит в НАТО

Украина сможет стать частью Североатлантического альянса после того, как будет завершен конфликт на территории государства, считает министр обороны США Ллойд Остин. В интервью CNN он отметил, что у него нет сомнений относительно членства Киева.

«Мы слышали, что почти каждая страна в этой комнате сказала то же самое», — пояснил Ллойд, имея в виду саммит НАТО в Литве, который прошел в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

Он также добавил, что Киеву предстоит провести ряд реформ, чтобы соответствовать требования альянса. Остин подчеркнул, что НАТО нужно сделать еще больше, чтобы дать Украине «полный комплекс возможностей» во время конфликта.

Украина пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. На Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики. При этом в США отмечали, что это решение, в частности, связано с нежеланием блока вступать в конфликт с Россией в случае приема Украины в свой состав.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.