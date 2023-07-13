В Минобороны Турции рассказали о продолжении переговоров по продлению зерновой сделки

Руководитель пресс-службы Министерства обороны Турции Зеки Актюрк заявил, что ведомство продолжает контакты с Российской Федерацией, Организацией Объединенных Наций (ООН) и Украиной по вопросу продления зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, контакты ведомства с официальными лицами ООН, РФ и Украины по продлению срока зерновой сделки, который истекает 17 июля, продолжаются в координации с Министерством иностранных дел Турции.

«На сегодняшний день с помощью более тысячи судов было вывезено около 33 млн тонн зерна из украинских портов на мировые рынки. Наша страна готова содействовать и продолжит предпринимать конструктивные инициативы в этом вопросе», — заявил Актюрк.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-либо новых предложениях по зерновой сделке, отмеченных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Лаврова, судя по всему, Эрдоган имел ввиду давние договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о готовности совместно работать над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре.

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