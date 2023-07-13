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В Грузии пожаловались на отсутствие решения по стране на саммите НАТО

Оппозиционный депутат Манджгаладзе: Грузия фактически ничего не получила от саммита НАТО

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РИА «Новости»

Саммит Североатлантического альянса, который проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июля, продемонстрировал поддержку Украины и отсутствие каких-то решений по Грузии, заявил оппозиционный грузинский депутат Паата Манджгаладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, в подобной ситуации виноват не Запад, а власти республики.

«Мы видели, как мощная поддержка оказывалась Украине, что естественно, но плохо то, что Грузия фактически ничего не получила от этого процесса <...> Будущее Грузии за НАТО и Европой, но жаль, что при этих исторических возможностях у нас есть правительство, которому на это наплевать. Наводит на размышления тот факт, что на этом историческом перекрестке и в условиях этого исторического шанса президент нашего стратегического партнера США [Джо Байден] наряду с Беларусью упоминает Грузию, где существуют проблемы демократии и защиты прав человека», — отметил Манджгаладзе.

Он также добавил, что в последнее время представители грузинского руководство якобы занимали пророссийскую позицию, говоря о том, что конфликт на Украине возник из-за действий НАТО. Манджагаладзе подчеркнул, что на этом фоне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили был нежеланным гостем на саммите альянса.

Ранее в Грузии назвали страхи НАТО.

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