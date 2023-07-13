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СМИ: Байден обратился с предложением к Эрдогану

Sabah: Байден предложил Эрдогану создать прямой канал связи в ходе встречи в Вильнюсе

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Sedat Suna/Reuters

Президент США Джо Байден на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе предложил турецкому лидеру создать прямой канал связи, чтобы обсуждать «стремительно меняющиеся событий». Об этом сообщает газета Sabah.

По мнению издания, это предложение является важным итогом переговоров лидеров двух государств. Газета отмечает, что глава Белого дома в ходе беседы с турецким коллегой указал, что возможность такого моментального контакта могла бы быть полезной, так как не исключается необходимость срочно связаться на уровне лидеров из-за стремительности развития мировых событий.

К тому же Sabah напоминает, что еще будучи кандидатом в президенты Джо Байден «говорил о сотрудничестве турецкой оппозицией, чтобы путем выборов отстранить Эрдогана от власти». Однако сейчас, подчеркивает издание, он «чувствует необходимость напомнить президенту Турции о своей дружбе».

11 июля Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале нового этапа отношений Анкары и Вашингтона в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее Эрдоган провел переговоры с Байденом накануне саммита НАТО.

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