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Во Франции предложили взыскать убытки из-за беспорядков с их зачинщиков

Французский министр предложила взыскать убытки из-за беспорядков с их зачинщиков

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Pascal Rossignol/Reuters

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше предложила частично возложить возмещение убытков из-за недавних беспорядков на их зачинщиков и их семьи. Об этом она рассказала в эфире телеканала France 2.

«Свою работу сделает правосудие, и оно может призвать к гражданской ответственности зачинщиков беспорядков… В основном это значит потребовать от них выплатить частично компенсацию за ущерб», — поделилась Панье-Рюнаше.

Она также отметила, что в первую очередь необходимо начать восстанавливать поврежденные объекты.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также призывал ввести ответственность для родителей, чьи дети принимают участие в массовых беспорядках.

До этого в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон не собирается обращаться к нации 14 июля — День взятия Бастилии. Однако в ближайшее время стоит ожидать выступление французского президента.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.

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