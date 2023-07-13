Лавров заявил, что западные страны не осознают последствий отправки кассетных припасов ВСУ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что западные страны действует только исходя из собственной выгоды, ничто не способно помочь Западу осознать преступность поставок кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Не думаю, что что-либо может помочь Западу осознать преступность или контрпродуктивность или нелегитимность того, что они порой делают. Запад будет решать конкретные вопросы в зависимости от политической целесообразности на тот или иной момент», — сказал он.

Дипломат напомнил, что с серьезными последствиями применения кассетных боеприпасов во время антиколониальных войн столкнулись Камбоджа и Лаос. Он подчеркнул, что разминирование на территориях этих стран до сих пор продолжается.

«Лаосу мы активно помогаем, тренируем саперов для Лаоса регулярно и в большом количестве. Наши технологии активно используются», — указал Лавров.

Министр отметил, что обсуждал решение администрации США направить кассетные боеприпасы Киеву с лаосским коллегой Салемсаем Коммаситом. МИД Лаоса в свою очередь сделал соответствующее заявление, в котором предостерег от подобных рискованных шагов.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным объектам.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.