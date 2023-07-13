В Совфеде заявили, что из обращения генерала Попова об отстранении сделали политическое шоу

Первый зампред Совета Федерации, глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак назвал генерала Ивана Попова гордостью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Турчака, сообщение Попова было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии и не являлось публичным.

«То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», — подчеркнул Турчак.

Он отметил, что совесть Попова осталась чиста, такими командирами, как он, Родина может гордиться.

До этого депутат Госдумы и бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев в Telegram-канале опубликовал обращение генерала Попова о том, что тот отстранен от службы.

По словам Попова, между ним и старшим начальством возникла сложная ситуация, в которой «надо было либо смолчать и смалодушничать», либо «назвать вещи своими именами».

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