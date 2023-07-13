Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что из обращения генерала Попова об отстранении сделали политическое шоу

Турчак заявил, что страна может гордиться такими командирами, как генерал Попов

close
100%
Пресс-служба «Единой России»

Первый зампред Совета Федерации, глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак назвал генерала Ивана Попова гордостью России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Турчака, сообщение Попова было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии и не являлось публичным.

«То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», — подчеркнул Турчак.

Он отметил, что совесть Попова осталась чиста, такими командирами, как он, Родина может гордиться.

До этого депутат Госдумы и бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев в Telegram-канале опубликовал обращение генерала Попова о том, что тот отстранен от службы.

По словам Попова, между ним и старшим начальством возникла сложная ситуация, в которой «надо было либо смолчать и смалодушничать», либо «назвать вещи своими именами».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях