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В Швеции рассказали, когда ждут ратификации заявки королевства в НАТО

Министр Билльстрём: Турция планирует ратифицировать заявку Швеции в НАТО до октября

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Shutterstock

Ратификация Турцией заявки Швеции на членство в НАТО может произойти до октября, когда турецкий парламент вернется с летних каникул. Об этом интервью телеканалу TV4 заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

По словам дипломата, турецкая сторона заверила, что парламент можно созвать в любой момент.

Билльстрём рассказал, что в последний момент на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) он успел переговорить с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. То заверил коллегу и дал четкий ответ, что парламент республики может быть открыт в любое время, несмотря на каникулы.

Министр также высказал мнение, что во время саммита НАТО Швеция получила окончательное подтверждение, что заявка в Альянс будет ратифицирована.

«Итак, у нас есть рукопожатие между премьер-министром Ульфом Кристерссоном, президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. У нас такого раньше не было, теперь есть четкое сообщение о том, что заявка должна быть ратифицирована», — добавил Билльстрём.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь «российской угрозы». Против их присоединения к альянсу выступила только Турция. В дальнейшем Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ряд условий, при выполнении которых турецкая сторона даст свое согласие на членство в организации. Среди этих требований, в частности, была названа депортация сторонников признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, Швеция пока добивается этого.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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