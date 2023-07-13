Премьер Армении Пашинян анонсировал переговоры с президентом Азербайджана Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 15 июля в Брюсселе у него запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он заявил на заседании правительства, передает ТАСС.

«15 июля в Брюсселе запланирована моя встреча с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я подтвердил свое участие», — сказал Пашинян.

Премьер Армении выразил надежду, что в ходе переговоров стороны достигнут прогресса в вопросе мирного договора.

Предыдущая встреча Пашиняна и Алиева прошла 1 июня в Кишиневе. На ней обсуждались делимитация границ и мирный договор.

В конце июня Никол Пашинян заявлял, что Армения и Азербайджан, вероятно, могли избежать 44-дневного вооруженного конфликта в 2020 году, если бы Ереван занял другую позицию в рамках переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Он также отмечал, что противостояние Армении с Азербайджаном могло начаться снова из-за ряда спорных моментов в рамках переговоров, в особенности это касается сохранения Лачинского коридора и вопросам делимитации границы.

Ранее в Армении заявили об отсутствии взаимопонимания между Ереваном и Баку.