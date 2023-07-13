Лавров ответил на заявления Эрдогана о предложениях по зерновой сделке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-либо новых предложениях по зерновой сделке, отмеченных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сказал агентству ТАСС.

По словам Лаврова, судя по всему, Эрдоган имел ввиду давние договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о готовности совместно работать над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре.

До этого Эрдоган во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что президент Путин высказал несколько предложений относительно зерновой сделки. Турецкий лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за продление зерновой сделки.

12 июля представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик говорил о продолжении контактов с Российской Федерации по зерновой сделке, но отсутствии новых данных по черноморской инициативе. Говоря о выходе из нее Москвы, Дюжаррик заявил о наличии «вариантов действий на различные случаи».

Зерновая сделка или черноморская инициатива — это международное соглашение о вывозе зерна из украинских портов, которое Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН. Сделка была продлена до 17 июля 2023 года.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.