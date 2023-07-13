Лавров счел опасными планы Японии по размещению ядерного оружия США

Токио и Сеул заявляют, что не против обзавестись своим ядерным арсеналом или разместить у себя американский. Это опасные тенденции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого привел ТАСС.

»НАТО проводит тезис, что безопасность в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе <…> неделима. Части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что это страны, которые пригласили на вильнюсский саммит. В их числе: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Корея.

По словам Лаврова, Токио и Сеул подают сигналы, что не прочь у себя разместить ядерное оружие США или обзавестись своим собственным.

«Это очень серьезная и опасная тенденция», — резюмировал министр.

Ранее в НАТО оценили возможность использования ядерного оружия, назвав ее крайне маловероятной. В коммюнике саммита в Вильнюсе Россию указали, как самую серьезную и прямую угрозу безопасности в евро-атлантическом регионе.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.