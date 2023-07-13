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В Турции призвали парламент отказать Швеции во вступлении в НАТО

Глава турецкой партии «Родина» заявил, что парламент Турции должен не пускать Швецию в НАТО

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Francois Lenoir/Reuters

Парламент Турции не должен поддерживать вступление Швеции в НАТО, считает лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, пишет Aydinlik. По его словам, расширение альянса лишь создает угрозу для республики.

«Источником угроз для Турции являются США и НАТО. Расширение НАТО усугубляет угрозы для Турции. Члены парламента обязаны выступить против одобрения правительством членства Швеции в НАТО и проголосовать «против», — отметил Перинчек.

Он также добавил, что ратификация протокола о вступлении Швеции в НАТО станет шагом к повторению попытки госпереворота 2016 года. Перинчек подчеркнул, что ее заявку нельзя поддерживать даже в обмен на членство Турции в Евросоюзе.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары, не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрии, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее в Турции назвали процесс расширения НАТО угрозой для страны.

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