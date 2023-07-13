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Глава МИД Индии Джайшанкар рассказал о встрече с Лавровым

Глава МИД Индии заявил, что обсудил с Лавровым экономические вопросы и конфликт на Украине

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Naveen Macro/Shutterstock

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте двусторонние экономические вопросы и ситуацию на Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня в Джакарте встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсудили двусторонние экономические вопросы, а также темы, касающиеся конфликта на Украине», — заявил глава МИД Индии.

12 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Лавров встретится в Джакарте с главами МИД Индонезии и Лаоса Ретно Марсуди и Салемсаем Коммаситом, а также генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорном.

Агентство ТАСС сообщало, что глава МИД России подарил генеральному секретарю АСЕАН матрешку с его изображением.

АСЕАН была образована в 1967 году и в организацию входит 10 стран, находящихся в ней с момента образования Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также вступившие позже Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии является ядром почти 10 региональных форумов и объединений.

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