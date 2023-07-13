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Журналистка рассказала о реакции на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО

Журналистка ван Денски: критика НАТО Зеленским неприятно поразила членов альянса

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Ints Kalnins/Reuters

Журналистка издания Europe Diplomatic и член Международной ассоциации прессы в Брюсселе, Анна ван Денски, рассказала в своем YouTube-канале о неприятных упреках, которые Владимир Зеленский высказал в адрес НАТО на встрече саммита альянса. Многие участники саммита были поражены такими заявлениями.

Ван Денски отметила, что у Зеленского возникло впечатление, будто весь мир должен быть ему благодарен. Ее мнение состоит в том, что такое потребительское отношение вызывает разногласия и приводит к тому, что перспективы Украины в НАТО становятся более хрупкими. Журналистка сравнила поведение президента Украины с «капризной примадонной».

Во вторник Зеленский высказал свое недовольство отсутствием временных рамок для вступления Украины в НАТО и ее членства в альянсе, считая это абсурдным и указывая на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока. Впоследствии лидеры стран НАТО, встречаясь с Зеленским на совместном ужине в Вильнюсе, призвали его сохранять спокойствие после критики в адрес альянса, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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