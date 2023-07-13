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Реалист Миршаймер рассказал, что станет с Украиной в случае победы России

Реалист Миршаймер призвал Запад готовиться победе России и превращению Украины в обрубок

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Yves Herman/Pool/Reuters

Основоположник наступательного реализма в исследованиях международных отношений Джон Миршаймер заявил, что Западу следует быть готовым к возможной «уродливой» победе России в СВО, после которой Украина станет «государством-обрубком». Заявление было сделано исследователем в интервью для South China Morning Post.

Миршаймер призвал западное сообщество отказаться от привычки принимать желаемое за действительное и не ждать, что мятеж Пригожина приведет к свержению президента РФ Владимира Путина, а конфликт на Украине будет разрешен мирным путем.

По мнению исследователя, активные боевые действия на Украине будут длиться еще два года, и их итогом может стать поражение Украины. При этом политолог подчеркнул, что Россия не сможет «выиграть решающую битву и завоевать всю Украину». Но в случае успеха РФ Украина, утверждает Миршаймер, может лишиться значительных территорий — около 43% (считая уже присоединившиеся к стране ЛНР и ДНР, а также Херсон и Запорожье) или 8 регионов.

«То, что останется от Украины будет нефункциональным государством-обрубком, которое не сможет вести полномасштабную войну с Россией и не будет удовлетворять критериям вступления в ЕС и НАТО», — заявил ученый.

При этом главным выгодоприобретателем от победы России в СВО политолог назвал Китай.

Ранее Миршаймер заявил, что расширение НАТО спровоцировало Россию на СВО.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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