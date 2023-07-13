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Макрон возразил против открытия офиса НАТО в Японии

Глава Франции Макрон возразил против открытия офиса связи НАТО в Японии

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон возразил против планируемого открытия офиса связи НАТО в Японии. Соответствующее заявление было сделано политиком на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Общаясь с журналистами, политик подчеркнул, что НАТО нужно поддерживать партнерские отношения со странами других регионов, в том числе, Индо-Тихоокеанского, для решения важных проблем безопасности, также, как и в Африке, а также на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

«НАТО остается Организацией Североатлантического договора. <..> Индо-Тихоокеанский регион — это не Северная Атлантика», — заявил Макрон.

При этом глава Франции указал на опасность «возникновения впечатления» того, что НАТО стремится «в каком-то смысле расширить область конфронтации».

«Сейчас неподходящий момент, и мы здесь не для этого», — подчеркнул Макрон.

Ранее миссия КНР при Евросоюзе обвинила Вашингтон в преднамеренной дискредитации политики Пекина после публикации коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Среди прочего, китайские дипломаты указали на то, что НАТО «вмешивается в происходящее за пределами своих границ, инициируя конфронтацию».

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает Китай как противника.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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