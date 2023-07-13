В Будапеште заявили, что ни Украина, ни ситуация не готовы к членству Киева в НАТО

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Украина не готова стать членом Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

По словам министра, Украина на саммите в Вильнюсе не получила приглашения в НАТО, потому что ни ситуация, ни сама Украина не готовы к тому, чтобы Киев вошел в состав альянса.

Об этом Салаи-Бобровницки сказал в видеообращении, которое было опубликовано в социальных сетях.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Украины скромнее ожидаемых. Он напомнил, что перед саммитом Североатлантического альянса стоял вопрос, что получит Украина. В итоге власти Киева остались без приглашения и графика вступления в НАТО. Сийярто назвал единственным результатом саммита — изменение статуса Комиссии Украина — НАТО, которую повысили до уровня Совета. По его оценке, в сложившейся ситуации это является «правильным решением».

Глава МИД Венгрии находится на совещании в литовской столице вместе с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.