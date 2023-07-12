В НАТО признали, что Украине трудно дается контрнаступление

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что военные, участвовавшие в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, указали, что контрнаступление стало сложной задачей для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу вдаваться в подробности, мы долго говорили там со всеми военными, и они все еще оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача», — сказал Байден, указав на недопустимость обсуждения соответствующих деталей.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли целей в ходе контрнаступления ни на одном из направлений с 4 июня.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Это стало причиной санкций западных стран в отношении Российской Федерации.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.