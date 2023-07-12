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Макрон не стал называть Иран врагом НАТО

Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО на фоне обвинений о поставке России оружия

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО, несмотря на сообщения о поставках Тегераном Москве военных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Целью альянса является не объявлять каждую неделю кого-либо врагом, а оказывать давление, где необходимо, когда интересы или безопасность союзников находятся под угрозой», — заявил французский президент.

Так Макрон заявил в ответ на вопрос о том, означают ли многочисленные обвинения в адрес Ирана то, что исламская республика стала противником Североатлантического альянса.

Также Макрон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет право требовать поддержки Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО. По мнению главы Франции, оказание Киеву поддержки в краткосрочной и долгосрочной перспективе является ответственностью стран Запада.

В июне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с иранским лидером Эбрахимом Раиси призвал Тегеран «прекратить поддержку» России в украинском конфликте. Об этом заявили в Елисейском дворце.

Ранее Макрон отказался от обращения к нации в День взятия Бастилии.

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