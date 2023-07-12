Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся за гранью войны

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, комментируя создание совета Украина-НАТО, заявил что он прекратит свое существование в связи с исчезновением одной из сторон. Об этом он написал в Twitter.

«Совет прекратит существование, поскольку одна их сторон исчезнет», — заявил Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ напомнил, что в 2002 году был создан аналогичный совет Россия-НАТО. При этом, Медведев отметил, что НАТО и Россия находятся на грани войны, а точнее — за гранью.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался относительно предварительных результатов саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. Он считает, что решение альянса увеличить военную помощь Украине приближает мир к третьей мировой войне.

По его мнению, решения, принятые на саммите НАТО (включая возможное будущее включение Украины в альянс), означают для Москвы, что военная операция будет продолжаться со старыми целями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.