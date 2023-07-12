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Захарова высказалась о признании НАТО украинских границ

Захарова: НАТО не признает «оставшихся границ» Украины и Зеленский это понимает

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на программе «60 минут» в эфире «Россия 1» выразила мнение, что в НАТО не признают «оставшихся границ» Украины и украинский президент Владимир Зеленский понимает это.

«Дело в том, что вхождение в НАТО предполагает признание членами альянса границ Украины. Да, на словах они их признают, а на деле у Польши, например, совершенно другие аппетиты. <…> В Варшаве подтвердили — есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает», — сказала Захарова.

Представитель министерства посчитала, что украинский лидер не получит признания «оставшихся границ» страны, если Украина не получит признания как член НАТО.

До этого Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Украина никогда не обменяет территории и не пойдет на заморозку конфликта с Россией ради членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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