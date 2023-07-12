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Зеленский высказался о возможности обмена территорий на членство в НАТО

Зеленский: Украина никогда не отдаст территории ради членства в НАТО

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Yves Herman/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Украина никогда не обменяет территории и не пойдет на заморозку конфликта с Россией ради членства в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт. Мою позицию четко знают наши партнеры», — указал президент Украины.

Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли Запад готовиться к варианту, при котором вступление украинского государства в НАТО будет зависеть от переговоров с российской стороной.

Также Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до вступления в НАТО. Он отметил, что вопрос о размещении на Украине польских войск «никто не поднимает», так как в этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни Киев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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