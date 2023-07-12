Зеленский: Украина до вступления в НАТО не заинтересована в размещении иностранных войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до вступления в НАТО. Об этом он сказал на брифинге в Вильнюсе, передает ТАСС.

Он отметил, что вопрос о размещении на Украине польских войск «никто не поднимает», так как в этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни Киев.

«Пока мы не в НАТО, чтобы у нас располагались те или иные иностранные вооруженные силы», — подчеркнул он.

При этом Зеленский допустил присутствие украинских военных на территории стран НАТО. По его словам, у Украины «мощная армия», которая будет иметь боевой опыт, а значит украинские военные могут быть приглашены для обеспечения безопасности на территории других натовских стран.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности принять участие в миссии НАТО по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Украине, если Киев договорится с Москвой о мирных переговорах и будет решено участие западных солдат в миротворческой миссии.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.