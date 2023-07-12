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Байден не дал Зеленскому ответить на вопрос на пресс-конференции

Байден не дал Зеленскому ответить на вопрос, когда Украина хотела бы вступить в НАТО

На совместной пресс-конференции президентов США и Украины Джо Байден не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопрос о том, как скоро после окончания конфликта с Россией Киев планирует стать членом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один час и 20 минут. Ребята, вы задаете такие содержательные вопросы», — сказал Байден вместо украинского лидера.

До этого Зеленский заявил в Telegram-канале, что во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил с ним возможность начать переговоры по членству Украины в ЕС до конца 2023 года.

Также президент Украины заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что власти страны осознают невозможность вступления ее в НАТО до завершения конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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