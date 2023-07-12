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Лидеры НАТО призвали Зеленского остыть

Bloomberg: члены НАТО посоветовали Зеленскому остыть после вспышки из-за итогового документа

Лидеры стран НАТО на общем ужине с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе призвали его остыть после его громких заявлений в адрес альянса, передает агентство Bloomberg.

По словам присутствовавших на ужине лиц, Зеленского попросили «остыть и посмотреть на весь пакет» помощи от Запада.

«В конце концов, ему были даны новые обязательства относительно возможного членства [Украины в НАТО] и новые гарантии безопасности со стороны стран «Большой семерки», — говорится в статье.

На ужине не было президента США Джо Байдена, который ранее выступил против упрощенного присоединения Украины к НАТО, пишет Bloomberg.

После того как саммит НАТО принял итоговое заявление, Зеленский раскритиковал альянс, поскольку документ не содержал временных рамок вступления Украины в НАТО.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киеву нужно быть более благодарным за помощь Запада.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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