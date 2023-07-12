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В Совфеде объяснили, какую роль Запад отвел Украине

Сенатор Цеков: Запад ведет себя с Украиной как с прислугой

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Запад обращается с Украиной, как «хозяин с прислугой», заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его мнению, Североатлантический альянс никогда не признает Киев полноценным членом НАТО.

«Запад ведет себя с Украиной так, как ведут себя хозяева с прислугой. <...> Украина не дотянет до стандартов [НАТО] при всем старании. А если дойдет, то Запад не признает этого прогресса. Не хотят они иметь дело с Киевом напрямую, при этом Украина должна выступать в роли государства, воюющего с Россией», — сказал Цеков.

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что Запад намерен затягивать конфликт на Украине до последнего, чтобы нанести России как можно больший ущерб.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что власти страны осознают невозможность вступления ее в блок до завершения конфликта.

Столтенберг в свою очередь рассказал о создании совета НАТО — Украина.

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