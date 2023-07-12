Турция нацелена быстрее рассмотреть заявку Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции после саммита НАТО заявил, что власти страны намерены в ближайшее время одобрить заявку Швеции на членство в альянс «по возможности». Об этом сообщает РИА Новости.

«Речи о том, чтобы парламент рассмотрел протокол в октябре после выхода из отпуска, не идет... Наша цель — по возможности завершить в ближайшее время эту задачу», — сказал турецкий лидер.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его команда решила пока не праздновать шампанским согласие Турции на разблокировку курса государства в Североатлантический альянс. Он также добавил, что надеется на скорое завершение процесса вступления страны в альянс. Кристерссон подчеркнул, что решение Турции стало «очень большим шагом» и теперь дело за законодателя этого государства.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары, не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрия, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.

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