В МИД России обвинили Молдавию в следовании примеру Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Молдавия, «очевидно», следует примеру властей Украины, когда принимает «усилия», направленные на политическую поляризацию молдавского общества. Об этом говорится на сайте министерства.

«Очевидно, что официальный Кишинев в своих усилиях, направленных на политическую поляризацию молдавского общества и демонтаж связей с Россией, следует примеру киевского режима, неоднократно подтверждавшего свою нацистскую сущность», — сказано в комментарии Захаровой.

До этого глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил о помощи НАТО в укреплении оборонного потенциала страны. Попеску утверждает, что Россия проводит недружественную политику в отношении Молдавии и пообещал сделать несколько заявлений впоследствии.

Также НАТО призвало Россию вывести миротворцев из Приднестровья.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.