Страны «Большой семерки» обязались помочь Украине с развитием ВПК и разведданными

Страны «Большой семерки» заявили, что помогут Украине с развитием оборонной промышленности, обучением, раздведданными и обеспечением кибербезопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместную декларацию стран G7.

«Программа включает в себя такие элементы, как современное военное оборудование, обучение военных, обмен разведданными и киберзащита», — указывается в заявлении.

Согласно декларации, каждая из стран группы обязалась работать вместе с Украиной «над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности», которые, в том числе, будут направлены на «подготовку и обучение украинских сил».

В публикации указывается, что страны G7 договорились постоянно способствовать повышению оперативной совместимости Украины с евроатлантическими партнерами, в том числе тренировать украинских военнослужащих, обмениваться разведданными и поддерживать инициативы в сфере киберзащиты, безопасности и устойчивости, включая борьбу с гибридными угрозами.

До этого страны «Большой семерки» обещали увеличить поставку Украине вооружений, а также ускорить обмен разведданными и расширить подготовку военных.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.