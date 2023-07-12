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Постпред РФ в Женеве Гатилов: Россия отвергает обвинения ООН по Крыму

Постпред РФ в Женеве Гатилов: Россия категорически отвергает обвинения доклада ООН по Крыму

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия не признает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по докладу генсека организации Антониу Гутерриша о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Повторяем принципиальную позицию России о непризнании резолюций Генассамблеи ООН, инспирирующих доклады генсекретаря по ситуации в Крыму», — заявил Гатилов.

Он отметил, что Москва категорически отвергает утверждения в докладе.

Ранее Гатилов заявлял, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, однако перспективы туманны, по его словам, из-за позиции Киева и его западных кураторов.

1 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию газеты The Washington Post, в которой говорилось о тайных переговорах о завершении украинского кризиса.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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