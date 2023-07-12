Президент Польши назвал причину непринятия Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять в зону боевых действий своих солдат, передает РИА Новости.

«Если бы Украина была сегодня принята на полных правах в НАТО, с полными правами члена, то надо предположить, что в тот же самый или на следующий день она бы попросила о применении пятой статьи, то есть о коллективной обороне», -— сказал он после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что если бы альянс повел себя так, как «должен в этой ситуации», то всем членам блока пришлось бы отправить своих солдат на фронт. Ему как президенту такого решения сейчас принимать не хочется, но в будущем он хотел бы видеть Украину в НАТО, так как это усилит безопасность Польши, отметил Дуда.

По итогам саммита НАТО лидеры стран блока утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который включает создание Совета НАТО-Украина, план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что лидеры блока подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.