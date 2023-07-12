Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Польши назвал причину непринятия Украины в НАТО

Президент Дуда: члены НАТО не принимают Украину в блок из-за статьи о коллективной обороне

close
100%
Grabowski Foto/Shutterstock

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять в зону боевых действий своих солдат, передает РИА Новости.

«Если бы Украина была сегодня принята на полных правах в НАТО, с полными правами члена, то надо предположить, что в тот же самый или на следующий день она бы попросила о применении пятой статьи, то есть о коллективной обороне», -— сказал он после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что если бы альянс повел себя так, как «должен в этой ситуации», то всем членам блока пришлось бы отправить своих солдат на фронт. Ему как президенту такого решения сейчас принимать не хочется, но в будущем он хотел бы видеть Украину в НАТО, так как это усилит безопасность Польши, отметил Дуда.

По итогам саммита НАТО лидеры стран блока утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который включает создание Совета НАТО-Украина, план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что лидеры блока подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях