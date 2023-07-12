Макрон заявил о правах Зеленского в требовании поддержки от Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет право требовать поддержки Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, передает РИА Новости.

«Прежде всего, я думаю, что украинский президент имеет право требовать от нас, потому что он ведет боевые действия на поле боя», — заявил Макрон.

По мнению главы Франции, оказание Киеву поддержки в краткосрочной и долгосрочной перспективе является ответственностью стран Запада «во имя международного права».

Макрон указал, что Евросоюз предоставил Украине военную помощь почти на €14 млрд, добавив, что сама Франция неоднократно вносила свой вклад. Он также призвал уважать стремление Украины присоединиться к НАТО. По его словам, в рамках саммита были приняты меры, позволяющие «открыть самый прямой путь».

На саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции анонсировал увеличение поставок вооружений и техники на Украину. По данным СМИ, речь идет прежде всего о высокоточных дальнобойных ракетах класса «воздух-земля» SCALP. Они способны поражать неподвижные цели на расстоянии до 700 км. В Кремле решение о поставках назвали ошибкой и заявили, что оно не повлияет на ход СВО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что провел с французским коллегой Эммануэлем Макроном полезный и результативный разговор, в ходе которого они подробно обсудили «ситуацию в России и на поле боя».

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.