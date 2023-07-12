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Турция готова стать посредником в урегулировании конфликта России и Украины

Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время итоговой пресс-конференции после саммита НАТО заявил, что власти страны готовы стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Если стороны согласятся или захотят, чтобы мы выступили в качестве посредника, мы будем рады этому. Как Стамбул стал центром для зернового коридора, так и мы всегда готовы быть посредником в таких шагах. <...>. Но пока такое предложение нам не поступало», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган заявил, что страна выступает за заключение мира между Россией и Украиной, считая, что в таком случае не будет проигравших.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что переговоры по Украине могут начаться только, если соответствующее решение примет Киев.

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