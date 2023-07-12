В Кремле рассказали о планируемой встрече Путина и Эрдогана

Даты встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не определены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Несколькими днями ранее Эрдоган заявил, что ожидает визита Путина в Турцию в августе. Он добавил, что не ожидает от Путина смены позиции в отношении посреднических усилий Турции.

До этого РИА Новости сообщало, что ожидаемые переговоры президентов Турции и России остаются единственной надеждой для продления зерновой сделки.

Песков также заявлял, что Россия рассчитывает получить разъяснения Турции по передаче бойцов батальона «Азов» (организация запрещена в России) Украине и это является нарушением договоренностей, но никак не повлияет на строительство газового хаба в Турции.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов».