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Историк объяснил, почему не утихают дебаты вокруг Волынской резни

Историк Томсинов: Польша готовится к захвату западных областей Украины

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Global Look Press

Заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Томсинов в эфире телеканала «360» прокомментировал единогласное требование сейма Польши в адрес Киева о признании вины в Волынской резне. По его словам, Варшава готовится к захвату западных областей Украины, который будет осуществлен по мере ослабления украинских войск в ходе конфликта.

«Поляки надеются, что часть украинских территорий после конфликта отойдут им. Это часть их национальной мечты: вернуть Львов и Западную Украину. Тем более, что ее жители не украинцы, а скорее сплав польского, венгерского и русского народов», — отметил ученый.

Он добавил, что поляки понимают, что у народа Украины нет культурного единства. Варшава, по его словам, уже разработала проект отторжения «восточных крессов». Скандалы по поводу Волынской резни могут быть подготовкой к реализации этого плана, заключил Томсинов.

Накануне, в восьмидесятую годовщину Волынской резни сейм Польши принял постановление в память о погибших, потребовав в нем признания Киевом вины. Польские СМИ отмечают, что документ был утвержден единогласно. За него проголосовали все 440 депутатов.

Ранее сообщалось, что в Варшаве 9 июля несколько сотен человек провели митинг перед посольством Украины. Митингующие почтили память жертв Волынской резни, совершенной украинскими националистами из ОУН-УПА (организация запрещена в России) над польским населением.

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