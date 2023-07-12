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Зеленский рассказал, когда ожидает начала переговоров по вступлению Украины в ЕС

Зеленский ожидает начала переговоров по членству Украины в ЕС до конца года

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил с ним возможность начать переговоры по членству Украины в ЕС до конца 2023 года.

«Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, — нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе», — написал президент.

До этого президент США Джо Байден заявил, что члены Североатлантического альянса обязуются помочь выстроить Украине мощную систему обороны на суше, воздухе и море.

Также 12 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия, скорее всего, советует украинцам начать «пить море» на пути в Евросоюз. Так она отреагировала на заявление главы европейского ведомства Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина стремится к вступлению в ЕС с «прекрасной скоростью» и может преуспеть, если продолжит в том же духе.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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